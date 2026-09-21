D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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21.09.2026 20:51:03
CoreWeave vs. D-Wave Quantum: Is the AI Giant or the Quantum Computer Upstart the Better Stock Investment?
As the race for processing power intensifies, investors are looking beyond traditional chipmakers to find the next winners. Choosing between CoreWeave (NASDAQ:CRWV) and D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) requires weighing two very different architectural futures.
CoreWeave focuses on immediate AI infrastructure needs through GPU-accelerated cloud services, while D-Wave focuses on the long-term potential of quantum annealing and gate-model systems. Both companies represent high-growth, high-risk opportunities within the evolving landscape of global computing demand.
CoreWeave provides a specialized infrastructure for tech stocks and AI labs, offering a cloud platform purpose-built for training massive AI models. Its strategy centers on providing high-performance computing resources, specifically partnering with Nvidia (NASDAQ:NVDA) to ensure access to critical hardware. In 2025, Microsoft (NASDAQ:MSFT) accounted for approximately 67% of total revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Analysen zu D-Wave Quantum
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|74,37
|5,28%
|D-Wave Quantum
|15,45
|3,66%
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|22,24
|2,25%
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