Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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03.11.2026 17:55:00
CoreWeave's 15% Bond Yield Is a Warning for AI Debt. Here Are the Stocks Most Exposed.
CoreWeave (NASDAQ: CRWV), a "neocloud" provider of AI infrastructure services, is one of the tech sector's fastest-growing stocks. At the end of 2022, it only operated three data centers. Today, it operates 51 data centers with over a quarter-million Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPUs.
From 2022 to 2025, its revenue surged from $16 million to $5.13 billion as more companies adopted its dedicated cloud-based GPUs, which can train AI models roughly 35 times faster and at 80% lower cost than larger cloud infrastructure platforms. But its net loss widened from $31 million in 2022 to $1.17 billion in 2025 as it leased more data centers and bought more GPUs.
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