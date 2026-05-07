Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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07.05.2026 13:45:57
CoreWeave's AI Boom is Real, But Comes With a Huge Risk
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has one of the boldest AI infrastructure stories in the market, with major contracts from companies like Meta (NASDAQ: META) and Anthropic, supporting a significant growth runway. But its debt-fueled expansion creates a major test for investors: can demand, backlog, and execution turn this risky build-out into a long-term winner?Stock prices used were the market prices of April 25, 2026. The video was published on May 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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