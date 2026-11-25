Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.11.2026 00:58:11
CoreWeave’s banks to sell US$4.5 billion Meta-tied loan next week
The debt sale comes at a challenging time, with the firm at the heart of concerns about AI spending’s potential payoffWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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