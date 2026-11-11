Bank of America Aktie

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WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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11.11.2026 17:30:25

CoreWeave's Funding Challenges Are 'Manageable:' Bank of America Sees the Stock More Than Doubling From Here

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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 21 140,00 2,32% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 45,63 -0,18% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 17,84 -1,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,16 -0,21% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 17,55 0,69% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 17,94 0,20% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 159,50 -0,03% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 17,10 -0,52% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-

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Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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