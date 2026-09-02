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02.09.2026 04:16:01

CoreWeave's Interest Expense Hit $640 Million Last Quarter, 2.4 Times What It Was a Year Ago

Shares of artificial intelligence (AI) cloud infrastructure provider CoreWeave (NASDAQ:CRWV) trade around $82 as of this writing, down about 47% from their 52-week high. But the business keeps growing at an extraordinary pace. Second-quarter revenue rose 112% year over year to about $2.6 billion, and the company's revenue backlog reached about $104 billion (a figure that excludes more than $25 billion of new commitments added early in the third quarter).The cost of financing that growth is climbing even faster. CoreWeave's interest expense was $640 million in the second quarter -- 2.4 times the $267 million it recorded a year earlier.And the bond market isn't helping. The 30-year Treasury yield has closed above 5% on 55 days since the start of January, the most closes above that mark in any year since 2006.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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