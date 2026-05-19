Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.05.2026 13:35:00
CoreWeave’s stock falls as new Google cloud venture may signal more competition ahead
A joint venture between Google and Blackstone isn’t “immediately problematic” for CoreWeave, but rather a sign that the market could get more crowded, according to a Bernstein analyst.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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