Cheer Aktie
WKN DE: A3E2GY / ISIN: KYG399732042
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31.03.2026 17:25:00
CoreWeave’s stock rises as investors cheer unique financing deal
This is the first time that a loan backed by compute hardware has achieved investment-grade status.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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