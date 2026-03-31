Cheer Aktie

Cheer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E2GY / ISIN: KYG399732042

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31.03.2026 17:25:00

CoreWeave’s stock rises as investors cheer unique financing deal

This is the first time that a loan backed by compute hardware has achieved investment-grade status.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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