NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.01.2026 14:56:00
CoreWeave’s stock soars. Why Nvidia’s fresh bet on the company is so significant.
Nvidia will invest $2 billion more in CoreWeave, which could further stoke concerns about circular financing in the AI ecosystem.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
