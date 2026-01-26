NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.01.2026 14:56:00
CoreWeave’s stock soars as Nvidia makes a fresh bet on the company
Nvidia will invest $2 billion more in CoreWeave, which could further stoke concerns about circular financing in the AI ecosystem.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
