Corline Biomedical AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Corline Biomedical AB veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,620 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,1 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,590 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 7,65 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Corline Biomedical AB 9,78 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at