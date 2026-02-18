|
18.02.2026 06:31:28
Corline Biomedical AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Corline Biomedical AB veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,620 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,1 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,590 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 7,65 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Corline Biomedical AB 9,78 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.