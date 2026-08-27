Corline Biomedical AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corline Biomedical AB ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corline Biomedical AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Corline Biomedical AB mit einem Umsatz von insgesamt 4,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 114,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at