Corline Biomedical AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Corline Biomedical AB äußerte sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Corline Biomedical AB ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,140 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Corline Biomedical AB mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 26,55 Prozent verringert.

