Corline Biomedical AB hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Corline Biomedical AB 2,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 81,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at