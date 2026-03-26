Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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26.03.2026 07:47:08
Cornering the market? Charter yacht operators fear price hikes if SUTL acquires Marina at Keppel Bay
They say proposed purchase will leave them with no practical alternatives for berthing to serve popular charter routeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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