Cornerstone Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cornerstone Bancorp hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at