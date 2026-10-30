Cornerstone Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cornerstone Bancorp hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,9 Millionen USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cornerstone Bancorp 11,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at