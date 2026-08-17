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17.08.2026 19:33:22
Cornerstone Strategic Investment Fund Stock Falls 6% After 2027 Distribution Policy Update
(RTTNews) - Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (CLM) shares fell $0.43, or 5.92 percent, to $6.91 on Monday, after the closed-end fund announced monthly distributions for October, November and December 2026 and set its distribution percentage for 2027 at 21 percent.
The stock opened at $6.97 and traded between $6.88 and $7.00 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $6.88 to $8.53. Trading volume reached 5.54 million shares, compared with an average daily volume of 1.64 million shares.
CLM declared monthly distributions of $0.1215 per share for each of the three months. The 2027 distribution amount will be reset based on the fund's net asset value at the end of October 2026. The fund noted that distributions may include investment income, capital gains or return of capital.
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