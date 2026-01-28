Corning Aktie
28.01.2026 22:02:00
Corning-Aktie in Rot: Mehr Umsatz und Gewinn dank KI-Boom - Erwartungen dennoch verfehlt
Der Umsatz lag im vierten Quartal mit 4,215 Milliarden US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres von 3,50 Milliarden US-Dollar. Die Analystenerwartungen hatten sich im Vorfeld auf 4,36 Milliarden US-Dollar belaufen.
Im Gesamtjahr erzielte Corning einen Gewinn von 1,83 US-Dollar je Aktie - nach 0,58 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Expertenschätzungen hatten sich hier auf 2,52 US-Dollar je Aktie belaufen. Außerdem setzte der US-Konzern im gesamten Fiskaljahr 2025 15,629 Milliarden US-Dollar um. Nach einem Jahresumsatz von 13,118 Milliarden US-Dollar in 2024 hatten die Analysten hier nun mit 16,36 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Im Handel an der NYSE ging es für die Corning-Aktie 4,98 Prozent nach unten auf 104,28 US-Dollar.
