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30.07.2026 06:31:29
Corning: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Corning hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,540 USD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,51 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,86 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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