Corning hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Corning hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4,10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,39 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at