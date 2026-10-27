Corning Inc. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Corning Inc. (GLW) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $680 million, or $0.78 per share. This compares with $430 million, or $0.50 per share, last year.

Excluding items, Corning Inc. reported adjusted earnings of $795 million or $0.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 18.4% to $4.855 billion from $4.100 billion last year.

Corning Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $680 Mln. vs. $430 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.50 last year. -Revenue: $4.855 Bln vs. $4.100 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.96 To $ 1.00 Next quarter revenue guidance: $ 5.2 B To $ 5.3 B