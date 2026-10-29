Corning legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Corning hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 292,47 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 166,07 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 446,94 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7 281,68 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at