Corning präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corning präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,180 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,14 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,45 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at