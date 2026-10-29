Corning präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corning hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at