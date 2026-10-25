Corning Aktie

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WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

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25.10.2026 22:43:02

Corning Stock Has Lost Half Its Value Since June. Is It a Buy Before Its Next Report?

Shares of glass and fiber-optics maker Corning (NYSE:GLW) have had a wild 2026. The stock almost tripled between January and late June, closing at a record $255.69 on June 29. At roughly $125 as I write, shares are now down about 51% from that peak -- including an 8% fall on Oct. 22 alone.

But the company is growing fast. Corning's second-quarter core earnings per share, its non-GAAP (adjusted) measure, climbed 30% year over year. Management also forecast around 28% growth in the third quarter.

Corning posts those third-quarter results on Tuesday, Oct. 27. And despite its recent losses, the stock's still up over 40% for 2026.

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