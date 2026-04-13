Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
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13.04.2026 14:26:00
Corning Stock Is Up 311% Over the Past Year. Is It a Buy in 2026?
Don't look now, but one of the hottest companies on the U.S. stock market is also one of its oldest. Glass products specialist Corning (NYSE: GLW) is that company, and its shares have risen a hard-to-believe 311% over the past year compared to the 29% rise of the benchmark S&P 500 index it's a component of. All stocks ultimately obey the law of gravity, however, so is 175-year-old Corning at the peak of its gains, or is there much more upside to come?Corning has done well for more than that single year. If it's known for anything by the general public, it's for being the developer and manufacturer of Gorilla Glass. You probably use this product yourself, as it's chemically treated glass that serves as the display in smartphones and similar wares (like Apple's iDevices) and is used in many computer monitors. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Corning Inc.
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