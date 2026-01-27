Corning Aktie

Corning für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 17:18:31

Corning Stock Rises 15% Over Deal With Meta To Build Advanced Data Centers In US

(RTTNews) - Shares of Corning Inc. (GLW) are moving up about 15 percent during Tuesday's trading following its multi-year deal with Meta Platforms, Inc. (META) to accelerate the buildout of the most advanced data centers in the United States.

The stock is currently trading at $110.13, up 15.95 percent, over the previous close of $94.95 on the New York Stock Exchange. It has traded in the range of $37.31 to $113.99 in the past one year.

Under the deal, valued at up to $6 billion, Corning will expand manufacturing capabilities across its operations in North Carolina.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corning Inc.

mehr Nachrichten