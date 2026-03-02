Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|
02.03.2026 15:59:41
Corning Stock Rises 4% Over Launch Of Gorilla Glass Ceramic 3
(RTTNews) - Shares of Corning Incorporated (GLW) are rising about 4 percent during Monday morning trading following the launch of Corning Gorilla Glass Ceramic 3, designed to deliver enhanced durability across a device's lifetime.
The company's shares are currently trading at $157.06 on the New York Stock Exchange, up 4.66 percent. The stock opened at $152.76 and has climbed as high as $159.11 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $37.31 to $162.10.
To be featured in the upcoming razr fold device of Motorola, Gorilla Glass Ceramic 3 ensures to provide consistent, reliable durability that holds up over time.
