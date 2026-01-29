29.01.2026 06:31:29

Corning vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Corning ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corning die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,22 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,83 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,98 Prozent auf 15,63 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

