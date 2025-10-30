Corning veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Corning äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 166,33 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -32,930 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 70,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 190,66 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5 455,51 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at