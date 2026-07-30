Corning: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Corning hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 225,43 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 155,08 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 6 347,21 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 436,38 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at