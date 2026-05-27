Coromandel Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coromandel Engineering ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coromandel Engineering die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,840 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 110,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 148,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 70,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Auf der Umsatzseite hat Coromandel Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 430,88 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coromandel Engineering 303,94 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at