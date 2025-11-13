Coromandel Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coromandel Engineering hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz lag bei 134,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 35,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

