Coromandel Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coromandel Engineering lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,87 Prozent auf 153,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at