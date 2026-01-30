|
30.01.2026 06:31:29
Coromandel International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Coromandel International lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,39 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Coromandel International 87,79 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
