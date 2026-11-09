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09.11.2026 06:31:29
Coromandel International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coromandel International hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 18,14 INR. Im letzten Jahr hatte Coromandel International einen Gewinn von 27,34 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 102,94 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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