Corona, Krebs und jetzt auch Wirbelstürme im Schlaf bekämpfen

Weltweit größtes Zyklon-Modell: Vodafone Foundation und Imperial College London erforschen die Folgen des Klimawandels auf WirbelstürmeDreamLab-App lässt Smartphones in der Nacht zu ‚Forschungszentren‘ werdenDie App hat bereits dazu beigetragen, die Forschung von Behandlungen gegen COVID-19 und Krebs zu beschleunigenEine der erfolgreichsten Apps für den guten Zweck: 2 Millionen NutzerGute Nachricht zum ‚World Sleep Day‘ am 18. März 2022: Bereits zwei Millionen Menschen nutzen die Gratis-App ‚DreamLab‘, um im Schlaf Gutes zu tun. Die App leistet der Wissenschaft Nacht für Nacht wertvolle Unterstützung im Kampf gegen Krebs und Corona. Jetzt wird sie auch bei der Forschung zu einem wichtigen Klima-Thema eingesetzt. Denn dank der neuen Forschungspartnerschaft der Vodafone Foundation und des Imperial College London werden mithilfe von DreamLab auch die Auswirkungen des Klimawandels auf Wirbelstürme erforscht. Die preisgekrönte DreamLab Handy-App nutzt die Rechenkapazität von Smartphones der Nutzer, um die Auswirkungen des Klimawandels auf Wirbelstürme und extremes Wetter zu modellieren. So hilft DreamLab nun den Forschern, die weltweit größte öffentliche Datenbank simulierter tropischer Wirbelstürme aufzubauen. Denn Wirbelstürme stellen eine große globale Gefahr dar, die Millionen von Menschen beeinträchtigt und jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe verursacht.Schlafende Smartphones: Was leistet die DreamLab-App?Die App ‚DreamLab‘ wurde von der Vodafone Foundation entwickelt und ist eine Crowdsourcing-App, die wissenschaftliche Forschung beschleunigt, Die App nutzt die Rechenleistung von Smartphones, die nachts geladen werden, während die Smartphone-Besitzer schlafen. So entsteht ein virtueller Supercomputer, der Milliarden von Berechnungen für wissenschaftliche Zwecke verarbeiten kann, ohne die Daten der Benutzer zu sammeln oder offenzulegen.„Wir freuen uns, mit DreamLab-Anwendern zusammenzuarbeiten, um die weltweit größte öffentliche Datenbank simulierter tropischer Wirbelsturmereignisse aufzubauen. Hunderte Millionen Menschen sind jedes Jahr von tropischen Wirbelstürmen, Hurrikanen und Taifunen betroffen, und die Schäden kosten Milliarden von Dollar . Sie sind relativ selten – aber der Klimawandel wird wahrscheinlich ihre Häufigkeit und Intensität erhöhen. Durch die Simulation von Naturkatastrophen können wir mehr Menschen schützen. Wir können sogar vorhersagen, welche Auswirkungen die globale Erwärmung in Zukunft auf sie haben wird“, sagt Professor Ralf Toumi, Physiker am Imperial College London, der sich auf die Wissenschaft tropischer Wirbelstürme spezialisiert hat. Wissenschaftler des Imperial College London werden dieses Netzwerk zukünftig nutzen können, um Algorithmen anzuwenden und zu verarbeiten, die auf vorhandenem Wissen über tropische Wirbelstürme basieren. So kann eine umfassende Sicht auf plausible Ursachen erstellt werden, um Risiken abzuschätzen, denen Menschen durch den Klimawandel ausgesetzt sind. Die Partnerschaft geht aus einem Aufruf der Vodafone Foundation im Oktober 2021 hervor: Gesucht wurden Organisationen, die hohe Rechenleistungen für ihre Forschung benötigen, um Daten zum Klimawandel zu analysieren oder ein klimabezogenes Problem anzugehen. Diese Suche fokussierte sich auf Organisationen aus den 17 Ländern, in denen die DreamLab-Plattform derzeit zur Verfügung steht.DreamLab ist für iOS und Android kostenlos verfügbar Die DreamLab App ist im App Store für iOS oder im Play Store für Android kostenlos erhältlich und kann auch von Mac-Laptop- oder Desktop-Benutzern betrieben werden. Vodafone-Kunden können DreamLab kostenlos über mobile Datendienste oder WLAN aktivieren. Über die Vodafone FoundationDie Vodafone Foundation (in Großbritannien registrierte Wohltätigkeitsorganisation 1193984) glaubt, dass Konnektivität Leben verändern und einige der dringendsten Probleme der Welt angehen kann. Die Wohltätigkeitsorganisation wurde 1991 mit der einfachen Mission gegründet, in die Gemeinden zu investieren, in denen Vodafone tätig ist. Heute verbindet sie Menschen und Ideen mit Technologie und Finanzierung, um denjenigen, die bereits gute Arbeit leisten, zu helfen, schneller, kostengünstiger und mit größerer sozialer Wirkung Ergebnisse zu erzielen. Durch eine Strategie von Connecting for Good arbeitet der philanthropische Arm der Vodafone Group PLC in Partnerschaft mit anderen gemeinnützigen Organisationen und NGOs, um Lösungen zu entwickeln, die langfristig nachhaltige Veränderungen bewirken und das Leben von 480 Millionen Menschen bis 2025 verbessern. Über DreamLabDreamLab wurde erstmals 2015 von der Vodafone Australia Foundation initiiert und im Mai 2018 in Großbritannien ins Leben gerufen, um die lebenswichtige Krebsforschung am Imperial College London voranzutreiben. Mit DreamLab zur Analyse der Eigenschaften von mehr als 8.000 alltäglichen Lebensmitteln identifizierte die Forschung mehr als 110 Anti-Krebs-Moleküle in alltäglichen Lebensmitteln wie Orangen, Kohl und Traub en. Die zweite Entdeckung war, dass zwei bestehende Medikamente, die für die Behandlung anderer Erkrankungen entwickelt wurden, möglicherweise eine Rolle bei der Krebstherapie spielen könnten. Da diese Medikamente bereits im therapeutischen Einsatz sind, bringt ihre Zulassung für den Einsatz im Kampf gegen Krebs geringere Kosten, weniger Risiken und ist schneller als die Entwicklung völlig neuer Medikamente. Über die von DreamLab unterstützte Forschung wurde in einer von Nature veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit berichtet. Forscher des Imperial College London veröffentlichten auch ein Hyperfoods Cookbook mit zehn Rezepten, die von der Forschung identifizierten Lebensmittel mit krankheitsbekämpfenden Eigenschaften enthalten. DreamLab Corona-AI: Beschleunigte Erforschung möglicher Therapie für Covid-19Die Vodafone Foundation und das Imperial College London starteten im April 2020 das DreamLab Corona-AI-Projekt, um die Erforschung potenzieller Behandlungen für COVID-19-Patienten zu beschleunigen. DreamLab Corona-AI nutzt maschinelles Lernen von KI-Netzwerken, um Virus-Host-Interaktomdaten zu analysieren und Kombinationen von Medikamenten und Lebensmittelmolekülen mit antiviralen Eigenschaften zu identifizieren. Bis heute hat das DreamLab Corona-AI-Projekt mehr als 300 Millionen Berechnungen durchgeführt und 450 Milliarden molekulare Kombinationen getestet – das entspricht 11.664 Jahren hochspezieller Desktop-Rechenzeit. Die erste Phase von DreamLab Corona-AI wurde in sechs Monaten abgeschlossen und identifizierte Einblicke in bestehende Medikamente gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselstörungen und deren Potenzial, für SARS-CoV-2 „umfunktioniert" zu werden. Das Projekt identifizierte auch Moleküle mit antiviralen Eigenschaften in alltäglichen Lebensmitteln wie Beeren, Äpfeln, Orangen, Zitronen, Kohl, Brokkoli, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und Bohnen.