CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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19.10.2026 17:29:51
Corona, Kriege, Krisen: Studie: Investitionsausfälle wachsen auf gigantisches Ausmaß
Die Nachwehen der Corona-Krise und internationale Konflikte machen der deutschen Wirtschaft zu schaffen. Private Unternehmen investieren seit Jahren deutlich weniger. Eine Studie veröffentlicht nun konkrete Zahlen, die zeigen: Auch der Staat kann die Ausfälle nicht ausgleichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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