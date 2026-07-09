CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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09.07.2026 10:08:00
Corona: Staatliche Hilfen haben 140.000 Betriebe gerettet - ZEW-Studie
Die Coronapandemie hat die Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt. Einer Studie zufolge wäre der Flurschaden erheblich schwerwiegender ausgefallen, hätte die Regierung nicht so beherzt eingegriffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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