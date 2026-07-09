CORONA Aktie

CORONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002

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09.07.2026 10:08:00

Corona: Staatliche Hilfen haben 140.000 Betriebe gerettet - ZEW-Studie

Die Coronapandemie hat die Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt. Einer Studie zufolge wäre der Flurschaden erheblich schwerwiegender ausgefallen, hätte die Regierung nicht so beherzt eingegriffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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