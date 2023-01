CORONA-BLOG/Kubicki: Einreisekontrollen für Chinesen reine Symbolpolitik

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Kubicki: Einreisekontrollen für Chinesen reine Symbolpolitik

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert, Chinesen bei der Einreise nach Deutschland auf Corona zu testen. "Wenn es eines gibt, was das Bundesgesundheitsministerium in der Pandemie gelernt haben sollte, dann doch, dass wir neue Virusvarianten durch keine Maßnahme aufhalten können", sagte der Vizepräsident des Bundestages der Funke-Mediengruppe. "Regelhaftes Testen hatte selbst der Corona-Expertenrat im Sommer als unsinnig charakterisiert", sagte Kubicki. "Deshalb halte ich diese Maßnahme für reine Symbolpolitik."

Lindner fordert Rücknahme von Beschränkungen

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (FDP) hat sich für die Rücknahme von Corona-Beschränkungen stark gemacht. "Wir sind bei Corona in einem endemischen Zustand", erklärte er über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir müssen deshalb zur Eigenverantwortung zurückkehren und Maßnahmen zurücknehmen." Tiefgreifende staatliche Freiheitseingriffe seien jetzt nicht mehr angezeigt. So solle der Bund "im Fernverkehr schnellstmöglich die Maskenpflicht abschaffen", sagte Lindner der Stuttgarter Zeitung.

Reisende aus China müssen bei Reiseantritt nach Deutschland Corona-Test vorlegen

Reisende aus China müssen künftig bei Reiseantritt nach Deutschland einen Corona-Test vorlegen. Sie benötigten "mindestens einen Antigenschnelltest", wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag erklärte. Zudem würden bei der Einreise stichprobenartige Tests vorgenommen, "um Virusvarianten zu erkennen". Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben.

Lauterbach besorgt über neue Omikron-Subvariante XBB.1.5

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat auf eine neue Subvariante des Coronavirus verwiesen, die im Nordosten der USA zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt habe. "Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5. in Deutschland auftritt", erklärte Lauterbach am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich auch bei uns ausbreiten kann." XBB.1.5 ist eine Subvariante von Omikron, die sich derzeit stark in den USA ausbreitet. Sie wurde bislang in 29 Ländern nachgewiesen, auch in Europa. Nach Angaben von Maria Van Kerkhove, Leiterin des WHO-Programms zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, ist es die "ansteckendste Subvariante, die bislang entdeckt wurde". Es gebe bislang aber keine Anzeichen dafür, dass XBB.1.5 schwerere Erkrankungen auslöst als andere Virusvarianten.

