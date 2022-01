Corona-Expertenrat warnt vor Klinik-Überlastung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

Die Inzidenzen in Deutschland steigen so schnell, dass wohl schon sehr bald die medizinische Versorgung in einigen Regionen eingeschränkt sein dürfte. Zu diesem Schluss kommt der Expertenrat der Bundesregierung - und fordert die Politik zum Handeln auf. mehr Meldung bei www.tagesschau.de lesen