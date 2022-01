Corona-Hilfen - Ausfallbonus III kann beantragt werden

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0009 vom 09.01.2022 muss es im ersten Absatz, erster Satz richtig heißen: morgen, Montag (nicht: heute, Sonntag) ---------------------------------------------------------------------

Mit morgen, Montag, startet die Möglichkeit zur Beantragung des Corona-Ausfallbonus III für Dezember. Für November wurden insgesamt bereits 20,5 Mio. Euro an Hilfen ausbezahlt, teilte das Finanzministerium mit. Auf die rund 7.500 genehmigten Anträge entfiel ein durchschnittlicher Bonus in Höhe von circa 2.700 Euro. Seit Beginn der Pandemie wurden über 3,5 Mrd. Euro an mehr als 560.000 Antragssteller ausbezahlt. Die durchschnittliche Auszahlungsdauer betrug sieben Tage.

Beantragbar ist der Ausfallbonus III wenn ein Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Dezember und 40 Prozent in den Monaten Jänner bis März im Vergleich zum identen Monat aus dem Jahr 2019 bzw. für Jänner und Februar aus dem Jahr 2020 vorliegt. Je nach Kostenstruktur der Branche kommt eine Ersatzrate von 10 bis 40 Prozent zum Tragen. Der Ausfallbonus III wurde für den Zeitraum November 2021 bis März 2022 wieder eingeführt, der maximale Rahmen beträgt in Summe 2,3 Mio. Euro (statt bisher 1,8 Mio.). Seit dem 10. Dezember 2021 kann er beantragt werden.

