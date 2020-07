Corona-Hilfen: Städte fordern Kompensation von Steuer-Ausfällen

Der Städtebund und das KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung warnen infolge der Coronakrise vor großen Einnahmeausfällen der Gemeinden. Laut KDZ dürften die Ausfälle bei den Ertragsanteilen sowie der Kommunalsteuer 2020 zwischen 1,4 und 2 Mrd. Euro liegen. Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und KDZ-Geschäftsführer Peter Biwald forderten daher am Donnerstag eine Kompensation durch den Bund.

Bei den Ertragsanteilen (den Anteilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben) rechnet das KDZ wegen der Krise für heuer mit einem durchschnittlichen Rückgang von acht bis zehn Prozent, bei der Kommunalsteuer mit einem Minus von sieben bis zehn Prozent, wie Biwald und Weninger auf einer Pressekonferenz ausführten. Aber auch weitere Einnahmen - etwa die Fremdenverkehrsabgabe - werden Corona-bedingt rückläufig sein, so die Erwartungen. In Summe werde dies laut Biwald eben ein Minus zwischen knapp 1,4 Mrd. und 2 Mrd. Euro ergeben. Das Ausmaß werde u.a. von der weiteren Entwicklung der Kurzarbeit abhängen.

Wie Biwald verwies Weninger darauf, dass auch das von der Bundesregierung geplante Konjunkturstärkungsgesetz die Gemeinden negativ betreffen wird. Mit diesem Paket soll u.a. der Eingangssteuersatz von 25 auf 20 Prozent gesenkt werden und Unternehmen mit weiteren Maßnahmen wie Steuererleichterungen unterstützt werden. "Absurderweise werden ausgerechnet die Maßnahmen des Konjunkturstärkungsgesetz 2020 in den Jahren 2020 und 2021 (gesamt, Anm.) den Gemeinden Mindereinnahmen von einer 1 Milliarde bescheren - also genau die Summe, die über das Kommunale Investitionsgesetz eigentlich den Kommunen bei ihren Investitionsvorhaben helfen sollte", so Weninger. Das Liquiditätsproblem der Gemeinden werde damit "noch weiter verschärft".

Betreffend des angesprochenen Investitionspakets verwies Weninger neuerlich darauf, dass dieses Modell für die Gemeinden durchaus problematisch sei. Dieses sieht ja vor, dass der Bund Investitionen der Gemeinden zu 50 Prozent kofinanziert, freilich müssen die Gemeinden die Hälfte der Mittel selbst aufbringen. Biwald bezeichnete das Gemeinde-Hilfspaket zwar als einen "wichtigen Schritt". Die Liquidität der Gemeinden sei damit aber nicht gesichert. Es bedürfe daher auch einer kurzfristigen Hilfe zur Liquiditätssicherung. Nur so sei es den Gemeinden möglich, auch weiterhin die laufenden Ausgaben zu decken - und gleichzeitig Investitionen zu tätigen.

Sollten die Einnahmenentfälle nicht vom Bund oder den Ländern ausgeglichen werden, so werde es zu einer hohen Zahl an "Abgangsgemeinden" (die Verluste schreiben, Anm.) kommen, warnte das KDZ. Biwald empfiehlt, dass die Ausfälle bei den Ertragsanteilen (für den Zeitraum April bis September dieses Jahres) zumindest zur Hälfte ersetzt werden, bei der Kommunalsteuer wäre ein Ersatz von zwei Drittel bis zur Gänze angeraten, so der Experte. Erfolgen solle diese Kompensation so rasch wie möglich, so der Wunsch Weningers. Ein diesbezüglicher Beschluss auf Bundesebene sollte noch "vor dem Sommer" erfolgen.

