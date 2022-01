Corona-Inzidenz erreicht mit 894,3 neuen Höchstwert

Berlin (Reuters) - An den Bund-Länder-Beschlüssen zu Corona gibt es Kritik.

Während Sozialverbände die Priorisierung der PCR-Tests beanstanden, vermissen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Fußball-Funktionäre mangelnde Öffnungsschritte. Unterdessen steigen die Corona-Neuinfektionen immer weiter: Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 126.955 Neuinfektionen - vor einer Woche waren es noch 74.405 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 894,3 einen neuen Höchststand in der Pandemie. Sie gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus infizieren. Am Vortag hatte sie 840,3 betragen. Zudem meldete das RKI 214 weitere Tote im Zusammenhang mit Corona. Seit Sonntag steigt auch erstmals seit Wochen wieder die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern. Am Montag hatte sie 2412 betragen.

Söder und der Vorstandsvorsitzende des Erstliga-Fußball-Vereins Borussia Dortmund wollten Öffnungsschritte etwa für Fußball-Spiele. Das Kabinett in München beriet am Dienstag über einen möglichen Alleingang des Freistaats. Bayern hatte bereits die gemeinsam beschlossenen 2Gplus-Regelung in der Gastronomie nicht umgesetzt. Thüringen wiederum fordert eine bundeseinheitliche Regelung für weitere Verschärfungen.

Das RKI meldete, dass die Impfkampagne in Deutschland an Fahrt verliere. Am Montag hatten sich 316.016 Menschen impfen lassen. Davon waren 27.541 Erstimpfungen, 52.188 Zweitimpfungen und 236.287 Auffrischungsimpfungen. Kanzler Olaf Scholz hatte eine neue Werbekampagne für das Impfen angekündigt. Am Montag vor einer Woche hatte es noch 468.372 Impfungen gegeben.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnte am Wochenende, dass mit der Ausbreitung der Virus-Variante Omikron die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen von Patienten mit einer Infektion sehr stark ansteigen dürfte. Bund und Länder beschlossen am Montag, den bisherigen Kurs in der Corona-Politik zunächst fortzusetzen. Verschärfungen soll es nur geben, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Nach welchen Kriterien diese Überlastung festgestellt wird, wurde nicht geklärt.

Unter den Bundesländern verzeichnet Berlin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 1593,5. Dann folgen Hamburg mit 1547,4 und Bremen mit 1496,3. Einen sehr starken Anstieg verzeichnet aber etwa auch Bayern mit einer Inzidenz von nun 984,1. Im Berliner Bezirk Mitte liegt der Wert sogar bei 3166,5. Das Bezirksamt teilte allerdings mit, dass mittlerweile alle Personen, die in Berlin-Mitte mit seinen erheblichen Testkapazitäten positiv getestet worden seien, in der Statistik mitzählten - unabhängig von ihrem Wohnort.