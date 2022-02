Corona-Inzidenz sinkt dritten Tag in Folge

Berlin (Reuters) - Einen Tag vor dem neuen Bund-Länder-Spitzentreffen flacht die Omikron-Welle weiter ab.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 159.217 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 10.354 Fälle weniger als vor einer Woche, als 169.571 positive Tests registriert wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1437,5 von 1459,8 am Vortag - und damit den dritten Tag in Folge. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche auf 100.000 Personen mit Corona anstecken. 243 weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 120.220.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz lag laut RKI am Montag bei 5,93. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Die Einweisungen betreffen derzeit vor allem Normalstationen, weil eine Infektion mit der Omikron-Variante im Schnitt milder verläuft. Auf den Intensivstationen steigen die Zahlen allerdings wieder, weil mittlerweile wieder mehr ältere Menschen mit dem Virus infiziert werden: Am Montag wurden dort 2431 Corona-Patientinnen und -Patienten gemeldet. Die Zahl liegt aber immer noch deutlich niedriger als im Dezember.