Corona-Inzidenz steigt auf neuen Höchststand von 1543

Berlin (Reuters) - Die Corona-Zahlen steigen weiter deutlich an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag eine Zunahme der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz auf 1543,0 von 1526,8 am Vortag und damit erneut einen neuen Höchstwert. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohnern in einer Woche mit dem Virus anstecken. Das RKI registrierte zudem 92.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 13.950 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 17,2 Millionen. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 125.590. Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern stieg am Sonntag bei 2160.

In dieser Woche wollen SPD, Grüne und FDP ein abgespecktes Infektionsschutzgesetz beschließen, das die Corona-Maßnahmen der Bundesländer deutlich reduzieren soll. Die Regeln des bisherigen Infektionsschutzgesetzes laufen am 19. März aus. Ohne Neuregelung wären dann gar keine Schutzmaßnahmen mehr möglich. Am Donnerstag wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zu neuen Beratungen über die Corona-Lage zusammenkommen. Als Begründung für die Rückführung der Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen wird genannt, dass keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr droht, auch weil die Krankheitsverläufe bei der Omikron-Variante häufig milder sind. Eingeschränkte Schutzmaßnahmen sollen aber in sogenannten Hotspots mit hohen Infektionszahlen weiter möglich sein.

Innerhalb der Ampel gibt es eine Debatte, an der Maskenpflicht in Bahnen und in Innenräumen festzuhalten. Auch aus den Bundesländern kommen Forderungen, den von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegten Gesetzentwurf nachzubessern.