Corona-Konferenz: Grüne wollen Kinder und Ältere in den Blick nehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zu den Corona-Maßnahmen sollten sich nach Ansicht der Grünen auf Kinder und Senioren konzentrieren. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock forderte am Montag in Berlin, jedes Kind in Deutschland müsse zumindest stundenweise und in Kleingruppen in seine Kita oder Schule zurückkehren können. Bei der Videokonferenz am Mittwoch müssten die Voraussetzungen geschaffen werden wie ausreichend Schutzkleidung und regelmäßige Corona-Tests. Auch an Pflegeeinrichtungen müsse die Möglichkeit geschaffen werden, dass Angehörige dort ihre Verwandtschaft wieder besuchen könnten.

In der Debatte um Immunitätsnachweise für genesene Corona-Patienten warnte Baerbock vor Fehlanreizen. Sie würden die bisherigen Strategien zur Bekämpfung der Pandemie konterkarieren und beinhalteten ein "erhebliches Spaltungspotenzial" für die Gesellschaft./ax/DP/stw