Corona-Kontaktbeschränkungen in Hessen sollen verlängert werden

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessen will die umfassenden Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 5. Juni verlängern. Das werde er dem Corona-Kabinett so zur Entscheidung vorschlagen, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einer Schalte der Regierungschefs aus Bund und Ländern./löb/hus/DP/fba