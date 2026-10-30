CORONA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CORONA lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,58 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CORONA 9,36 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at